Mersin'de öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, gelen talep üzerine harekete geçen belediye ekipleri, ilçedeki öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kırtasiye malzemelerini öğrencilere ulaştırmaya başladıklarını belirterek,"En kıymetli varlığımız ve geleceğimiz olan sevgili çocuklarımızın talebini karşılıksız bırakamazdık. Eğitime yönelik her türlü proje ve çalışmanın içinde yer almaya devam edeceğiz. Talep geldikçe kırtasiye desteğimiz devam edecek ve toplamda 1500'ü bulacak." ifadesini kullandı.