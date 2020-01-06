Mersin'de öğrencilere 'Sıfır Atık Projesi' anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de öğrencilere 'Sıfır Atık Projesi' anlatıldı - Son Dakika

Mersin'de öğrencilere 'Sıfır Atık Projesi' anlatıldı

6 saat önce

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarına devam ediyor.

Mersin'de öğrencilere 'Sıfır Atık Projesi' anlatıldı, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışmalarına devam ediyor.


Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görevli uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından ülke çapında başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, Mersin 3 Ocak İlkokulu öğrencileriyle buluştu.


Ambalaj atıkları çöp değildir


Ambalaj atıklarının çöp olmadığı ve geri dönüştürülüp ülke ekonomisine kazandırılması gerektiğinin vurgulandığı etkinlikte çocuklara, 'atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, israfı önlemek, kaynakları verimli kullanarak yarınlara temiz ve sağlıklı bir dünya bırakmak' hedefiyle eğitici sunum yapıldı. Etkinlikte, 'atıkların ne olduğu ve türleri, ambalaj atıkları, ambalaj atıklarının çöpe atılmayıp ayrı bir torbada biriktirilmesi, geri dönüşümün önemi, israfı önlemek ve çevre bilinci oluşması' konularında da bilgilendirme yapıldı.


Geri dönüşümle neler kazanabiliriz?


Öğrencilere yapılan sunumda, 'geri dönüştürülen 1 ton cam atık ile 100 litre petrol tasarrufu sağlanabileceği, plastik ambalaj atıklarının geri dönüşümünden elyaf içeren tekstil ürünleri, atık su boruları ve marley gibi malzemeler üretilebileceği, sadece 1 metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde edilen enerji ile 100 Watt'lık bir ampul 20 saat çalıştırılabileceği, geri dönüştürülen bir ton kağıt/karton atık ile 17 ağacın kurtarılabileceği, kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümünden karton koliler, yalıtım malzemeleri ve mobilya gibi ürünler üretilebileceği' anlatıldı.


Öğrencilerin de katılımı, soruları ve yanıtlarıyla interaktif şekilde gerçekleşen bilgilendirmenin ardından geri dönüşüm konulu el broşürleri dağıtıldı, çevre bilinci ve atıkların geri dönüşümü konusunu işleyen videonun gösterimi gerçekleşti.


Etkinlikte öğrencilere, çevre ve doğayı koruma bilinci aşılamak amacıyla tohumlu kalem de hediye edildi. - MERSİN

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:40 Kaynak: İHA
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