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Mersin'de öğrencilere taşımalı kar sürprizi - Son Dakika

Mersin'de öğrencilere taşımalı kar sürprizi

08.02.2022 11:32
Mersin'de öğrencilere taşımalı kar sürprizi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yarıyıl tatilinin ardından okullarına dönen öğrencilere Toros Dağları'ndan kamyonlarla taşınan karla sürpriz yapıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yarıyıl tatilinin ardından okullarına dönen öğrencilere Toros Dağları'ndan kamyonlarla taşınan karla sürpriz yapıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri ekipleri, kar yağmayan ilçe merkezinde eğitim gören çocuklar için Toros Dağları'nın yaylalarında kar topladı.

Kamyonlara yüklenen kar, eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başladığı okulların bahçesine taşındı.

Derslere verilen arada teneffüse çıkan öğrenciler, bahçede karla karşılaşınca büyük sevinç yaşadı.

Kar topu oynayan öğrencilerin sevincine öğretmenler ve okula gelen aileler de ortak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, öğrencilere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, bazı öğrencilerin hayatında ilk kez kar gördüğünü ifade etti.

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Toros Dağları, Akdeniz, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de öğrencilere taşımalı kar sürprizi - Son Dakika


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