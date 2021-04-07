Mersin'de öğrencilere yönelik danışma merkezi hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Merci Öğrenci Danışma Merkezi'nde, rehberlik ve psikolojik destek hizmeti verilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hizmet vermeye başlayan merkezde, öğrenciler için plates ve yoga odasının yanı sıra ince motor becerilerini sosyal aktivitelerle geliştirebilecekleri atölyeler de yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı merkezde, yüz yüze görüşmeler de kabul ediliyor.

Öğrenciler, "https://mersin.bel.tr/ogrenci-danismanlik-merkezi---merci" adresinde bulunan başvuru formunu doldurup ya da 0324 616 04 01'i arayarak randevu oluşturabilecek.???????