Mersin'de öğrencilere yönelik trafik seminerleri devam ediyor - Son Dakika

Seminerlerde öğrencilere trafik işaretleri, servis araçlarının kullanımı, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar ve araç içerisinde uyulması gereken kurallara hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Trafik Timleri çalışma kapsamında 250 okulda 11 bin 169 öğrenciye trafik semineri verdi.

Mersin 'de jandarma ekipleri, kent genelinde eğitim gören öğrencilere yönelik trafik semineri vermeye devam ediyor.

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