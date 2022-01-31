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Mersin'de öğrencileri buluşturan "Gönül Coğrafyası Kampı" başladı - Son Dakika

Mersin'de öğrencileri buluşturan "Gönül Coğrafyası Kampı" başladı

31.01.2022 16:09
Mersin'de öğrencileri buluşturan "Gönül Coğrafyası Kampı" başladı

Öğrencilerin akademik ve entelektüel gelişimine katkıda bulunulması için Mersin'de başlatılan "Gönül Coğrafyası Kampı"na 9 ilden yerli ve yabancı 150 öğrenci katıldı.

Öğrencilerin akademik ve entelektüel gelişimine katkıda bulunulması için Mersin'de başlatılan "Gönül Coğrafyası Kampı"na 9 ilden yerli ve yabancı 150 öğrenci katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca 10 ilde hayata geçirilen "Geleneksel 6. Tematik Kış Kampları" kapsamında Mersin için "Gönül Coğrafyası" teması belirlendi.

Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç anısına düzenlenen kampa, Ankara, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun ve Sivas'tan gelen yerli ve yabancı 150 öğrenci katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen açılış töreninde, 5 gün sürecek kampta seminerler, şehir gezileri, turnuvalar ve bilgi yarışmaları gibi çok sayıda etkinliğin yanı sıra şehit yakınları ve gazilere ziyaretler de düzenleneceğini söyledi.

Kampların, 10 ilde düzenlendiğini anımsatan Demir, "Tarih boyunca kopmayan bağlarla ortak değerlerde buluşan, coğrafi özelliklerden öte gönül birliğiyle birbirini destekleyen ülkelerden, Türkiye'yi ve kentimizi görmek amacıyla misafir olarak gelen ve yurtlarımızda barınan her biri gönül elçisi olan sevgili gençleri ağırlamak bizler için ayrı bir anlam ifade etmektedir." dedi.

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gençlik, Mersin, Kredi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de öğrencileri buluşturan 'Gönül Coğrafyası Kampı' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de öğrencileri buluşturan "Gönül Coğrafyası Kampı" başladı - Son Dakika
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