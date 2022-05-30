Mersin'de öğrencileri taşıyan servis ile tır çarpıştı: 2'si ağır 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de öğrencileri taşıyan servis ile tır çarpıştı: 2'si ağır 11 kişi yaralandı

30.05.2022 10:18

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenci servisi ile tır çarpıştı. Yaşanan kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Işıklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sabah saatlerinde Durali Kaya'nın kullandığı okul servisi ile Doğan Abukan idaresindeki tırın çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri D-400 karayolunun Antalya istikametini geçici olarak trafiğe kapatıp tali yoldan ulaşımı sağladı. Yaralılar Silifke Devlet Hastanesi ve bir özel hastanede tedavi altına alınırken, yaralılardan bir öğrenci ile servis şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de öğrencileri taşıyan servis ile tır çarpıştı: 2'si ağır 11 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de öğrencileri taşıyan servis ile tır çarpıştı: 2'si ağır 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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