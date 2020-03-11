Mersin'de öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu, beğeni aldı - Son Dakika

Mersin'de öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu, beğeni aldı

MERSİN'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıldönümü dolayısıyla öğretmenler ve öğrenciler tarafından İstiklal Marşı videosu çekildi. Video, izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıldönümü dolayısıyla hazırlanan videoda öğretmenler, okul müdürleri, yardımcıları ve öğretmenler, şehrin çeşitli ilçelerinde manzara eşliğinde İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu. Videoda ayrıca kentin tarihi mekanlarına da vurgu yapılırken, seyredenler tarafından büyük beğeni aldı.