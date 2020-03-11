Mersin'de öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu, beğeni aldı - Son Dakika

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Mersin'de öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu, beğeni aldı
6 saat önce
Mersin'de öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu, beğeni aldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:08 Kaynak: DHA
Mersin'de öğretmen ve öğrencilerin çektiği İstiklal Marşı videosu, beğeni aldı
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