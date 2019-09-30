Mersin'de öğretmene şiddete tepki

MERSİN'de, cuma günü okulda bir velinin, 30 yıllık öğretmen Nigar Özçelik'i (50) darbetmesi, eğitim sendikaları üyelerince protesto edildi. Öğrenciler de pankart ve sloganlarla öğretmene karşı şiddete tepki gösterdi.

Vali Şenol Engin İlkokulu önünde bir araya gelen eğitim sendikaları üyeleri ile öğretmenler, 3 gün önce velinin 30 yıllık öğretmen Nigar Özçelik'i darbetmesini protesto etti. Döviz ve afişler taşıyıp sloganlar atarak tepkileri dile getiren sendikacılara öğrencilerde 'Öğretmene şiddete hayır' yazılı pankartlarla destek verdi.

Okul önünde konuşan Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Metin Ercan, Türk kültüründe kadına ve öğretmene şiddetin olmadığını belirterek, Bu tür saldırıların aynı okulda eğitim gören çocuklarımızı da etkilediğini, öğrencilerimizin küçücük yüreklerinde tamiri imkansız yaralar açtığını da unutmayalım. Hiçbir sendika ayrımı yapmadan eğitim çalışanlarına yapılan bu barbarca davranışları lanetliyor, kınıyor ve bu saldırıda şiddete maruz kalan Nigar öğretmenimizin şahsında bütün eğitim camiasına yapıldığını yüksek perdeden haykırıyoruz. Öğretmene ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır dedi.

'ÖĞRETMENLER ŞİDDET SARMALINDAN KURTULUP, HAKKETİKLERİ DEĞERİ GÖRMELİ'

Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Abdullah Çelik de, saldırıyı şiddetle kınadıklarını, bu konuda hem toplumun hem de yetkililerin önlem alması gerektiğini ifade ederek, Şiddetin egemen ve baskın olduğu yerde sağlıklı ve verimli bir eğitim ortamından bahsetmemiz imkansız. Çünkü eğitimcilere yapılan saldırı topluma ve toplumun geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Şiddet ve eğitim asla yan yana gelmemesi gereken iki kelimedir ve doğaları gereği birbirine ilgisiz uzaklıkta iki alandır, öyle olmalıdır. Öğretmenlerimizin bu şiddet sarmalından kurtarılıp, onlara hak ettikleri değerin verilmesi gerekmektedir. Bu ve benzeri saldırılara karışanlar kanunlar önünde hak ettikleri cezaları almalı, tedbiren ve acilen de kamu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmelidir diye konuştu.

Eğitim-İş Şube Başkanı Hakan Boyar ise okulların eğitim ve öğretim yuvaları olduğunu kaydederek, şunları söyledi

Okullar şiddetin girmemesi gereken alanlardır. Bu sorumsuz velinin okulda öğretmene ve öğrencilere yaşattığı travmanın bir bedeli olmalıdır. Artık okullarda öğrenciye soru sormaya, yerine otur demeye, yerini değiştirmeye korkuyoruz. Öğretmene hakaretin ve şiddetin bu kadar çok olduğu bir ortamda başarı beklemek hayal olur. Ruh sağlığı bu tür insanlara ağır cezalar verilmeli ki bir daha öğretmene hiç kimse şiddet uygulamaya cesaret etmesin.