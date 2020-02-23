Mersin'de öğretmenler

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Deniz ve Doğa Okulu Kampı" açıldı.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Talat Göktepe Tabiat Çamlığında gerçekleştirilen kampa 45 öğretmen katıldı.

Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, kampın açılışında, kamp süresince öğretmenlere ilkyardım, temel kampçılık, çevre, doğa temelli eğitimlerin yanı sıra gece yön bulma, gökyüzü gözlem ve atölye çalışmaları alanlarında eğitim verileceğini söyledi.

Deniz ve Orman Okulu Koordinatörü Fahrettin Sunav ise kampın öğretmenlere deneyim sağladığını kaydetti.

Kampa katılan öğretmenler de bu tür etkinliklerin oldukça verimli geçtiğini ifade etti.