Mersin'de öğretmenler "Deniz ve Orman Okulu"nda eğitim aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de öğretmenler 'Deniz ve Orman Okulu'nda eğitim aldı - Son Dakika

Mersin'de öğretmenler "Deniz ve Orman Okulu"nda eğitim aldı

6 saat önce

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönüllü öğretmenlerle yürütülen "Erdemli Deniz ve Orman Okulu Projesi" kapsamında öğretmenlere doğa eğitimi verildi.

Mersin'de öğretmenler

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönüllü öğretmenlerle yürütülen "Erdemli Deniz ve Orman Okulu Projesi" kapsamında öğretmenlere doğa eğitimi verildi.

Talat Göktepe Tabiat Çamlığında gerçekleştirilen ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi ve Mersin Üniversitelerinden akademisyenlerin de destek verdiği eğitime 45 öğretmen katıldı.

İki gün süren eğitim sonunda öğretmenlere katılım belgeleri düzenlenen törenle verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen projenin gelecek yıllarda sadece Mersin'de değil tüm yurtta uygulanması çabası içinde olduklarını söyledi.

Erdemli Deniz ve Orman Okulu projesinin ikincisini tamamladıklarını belirten Açıkyörük, eğitim alan öğretmenlerin öğrencilerini ilçeye getirerek bir günlerini doğayla iç içe geçirerek bilgi ve becerilerini arttıracaklarını kaydetti.

Açıkyörük, projenin uygulanmasına katkı verenlere teşekkür ederek, bu tür eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.

Göktepe, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Atakan'ı konuşurken 8 yaşındaki Aymina, dünya matematik şampiyonu oldu
5 yıl önce aldığı T plaka başına bela oldu! Ne satabiliyor ne de kullanabiliyor Rusya'da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, sınıfta uyuyakaldı Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen uçakta ilk bulgularda koronavirüs belirtisi yok

Son Dakika Haberleri
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı
18:11 Kuru üzümün faydaları nelerdir? Siyah, sarı ve çekirdekli kuru üzüm faydaları
18:11 Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 19:00:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de öğretmenler "Deniz ve Orman Okulu"nda eğitim aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]