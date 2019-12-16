Mersin'de okul kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de okul kantinlerinde 'şırınga çikolata' denetimi yapıldı - Son Dakika

Mersin'de okul kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi yapıldı

6 saat önce

Mersin'in Toroslar ilçesinde okul kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi gerçekleştirildi.

Mersin'de okul kantinlerinde

Mersin'in Toroslar ilçesinde okul kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun "şırıngalı çikolata"dan hayatını kaybetmesi üzerine ilçede okul kantinlerini denetledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, halkın ve çocukların sağlığına her zaman öncelik verdiklerini belirtti.

Çocukların sağlığını tehlikeye atacak ürünlerin satışını engellemek istediklerini aktaran Yılmaz, "Öğrencilerimizin hijyenik koşullarda ve sağlıklı ürünler tüketmeleri amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Eğitim kurumlarındaki kantinlerden ve bakkallardan da bu konuda duyarlılık bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Diyarbakır, Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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