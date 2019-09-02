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Mersin'de okulda hırsızlık

9 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ortaokuldan iki televizyon çalındı.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ortaokuldan iki televizyon çalındı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Yurdakul Alcan Okulu ana sınıfında bulunan iki televizyonun yerinde olmadığını gören görevliler, durumu polise bildirdi.

Ekipler yaptığı incelemede sınıfın kapısının kırılarak televizyonların çalındığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:44 Kaynak: AA
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