Mersin'de okulda hırsızlık

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ortaokuldan iki televizyon çalındı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Yurdakul Alcan Okulu ana sınıfında bulunan iki televizyonun yerinde olmadığını gören görevliler, durumu polise bildirdi.

Ekipler yaptığı incelemede sınıfın kapısının kırılarak televizyonların çalındığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.