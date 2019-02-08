Mersin'de Okullarda 6 Bin Paket Bakliyat Dağıtılacak

MERSİN (İHA) – Bu yıl tüm dünyada 'Geleceğin Gıdası' sloganıyla 10 Şubat'ta kutlanacak Dünya Bakliyat Günü kapsamında Mersin il genelindeki 9 okulda öğrencilere 6 bin paket bakliyat dağıtılacak.

MERSİN (İHA) – Bu yıl tüm dünyada 'Geleceğin Gıdası' sloganıyla 10 Şubat'ta kutlanacak Dünya Bakliyat Günü kapsamında Mersin il genelindeki 9 okulda öğrencilere 6 bin paket bakliyat dağıtılacak.



Türkiye'nin yoğun çabalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2016 yılının 'Dünya Bakliyat Yılı' ilan edilmesinin ardından, 10 Şubat tarihi de 'Dünya Bakliyat Yılı' olarak ilan edildi. Bu çerçevede, tüm dünya 10 Şubat 2019'da Dünya Bakliyat Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor. Bu yılki sloganı 'Geleceğin Gıdası' olarak belirlenen bakliyatın gerek toprak verimliliği gerekse insan sağlığı açısından önemi, başta Türkiye olmak üzere dünyada bir haftaya varan kutlamalar ve çeşitli etkinliklerle bir kez daha gündeme getirilecek.



Türkiye'deki kutlamalar, bu yıl da Mersin'de yapılacak. 9 Şubat Cumartesi günü bir otelde gerçekleştirilecek kutlamalarda, bakliyat ürünlerinden yapılan yemekler tanıtılacak. Dünya Bakliyat Federasyonu Başkanı Hüseyin Arslan'ın da yer alacağı etkinlik, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Ticaret Borsası (MTB) işbirliğinde gerçekleştirilecek.



İlkokullarda 6 bin paket bakliyat dağıtılacak



Bu kutlamanın ardından önümüzdeki hafta bir başka etkinliğe daha imza atılacak. Bu çerçevede, MTSO ve MTB tarafından öğrencilere bakliyat dağıtımı yapılacak.



MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Şubat Dünya Bakliyat Günü kapsamında Mersin'de, insan sağlığı açısından çok önemli bir besin kaynağı olan bakliyat ürünlerinin çocuklar tarafından daha çok tüketilmesini sağlamak amacıyla okullarda bakliyat tanıtımı gerçekleştirilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle düzenlenecek etkinlik kapsamında, 500 gramlık paketler halinde hazırlanan 6 bin paket bakliyat ürünü ile bakliyat tanıtım broşürü, ilkokul seviyesinde il genelindeki 9 okuldaki tüm öğrencilere ulaştırılacak. Ayrıca, sınıf öğretmenleri tarafından derslerde bakliyat ürünlerinin faydaları konusunda öğrencilere bilgi aktarılacak.



Bir taraftan çocuklar arasında giderek artan obeziteye karşı mücadele ederken, diğer taraftan çocukları bakliyatla tanıştırıp, sevdirerek gelecek kuşaklarda bakliyat tüketimini artırmayı hedefleyen projenin lansmanı, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun da katılımıyla 11 Şubat 2019 Pazartesi günü merkez Toroslar ilçesi Halkkent İlkokulu'nda yapılacak. Etkinlikte, protokol üyeleri çocuklara bakliyat paketi dağıtırken, çocuklar için çeşitli etkinlikler ve pişirilmiş bakliyat ürünlerinin dağıtımı gerçekleştirilecek. - MERSİN

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