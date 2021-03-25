Mersin'de okullarındaki atölyede çalışan meslek lisesi öğrencilerine konser sürprizi - Son Dakika

Mersin'de "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor Projesi" kapsamında meslek lisesi öğrencilerine konser sürprizi yapıldı.

Proje kapsamında Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü öğrencilerine atölyede çalıştıkları sırada ziyaret gerçekleştirdi.

Ellerindeki enstrümanlarıyla şarkı söyleyerek atölyeye giren öğrenciler meslek lisesindeki arkadaşlarına mini bir konser verdi.

Sürpriz karşısında şaşıran öğrenciler müzik eşliğinde bir süre eğlendi.

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, gazetecilere, meslek lisesindeki öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak için bu sürprizin yapıldığını söyledi.

Sürprizin öğrenciler tarafından mutlulukla karşılandığını aktaran Gündoğan, "Yoğun çalışma içerisindeki öğrencilerimize bu sürpriz iyi geldi. Mersin'de proje kapsamındaki 24 okula ziyaretlerimiz olacak. Öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu artırmak istedik." diye konuştu.

Mobilya bölümü öğrencisi Kerim Ayyüz de kendilerine yapılan sürpriz karşısında mutlu olduklarını belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.