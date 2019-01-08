Son Dakika Haberleri: Mersin'de Öldürülen Çiftin Cenazesi Toprağa Verildi

Mersin'de Öldürülen Çiftin Cenazesi Toprağa Verildi

16 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde oğulları tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen çiftin cenazesi defnedildi.

Mersin'de Öldürülen Çiftin Cenazesi Toprağa Verildi, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde oğulları tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen çiftin cenazesi defnedildi.

Güzeloluk Mahallesi'nde dün öldürülen Menekşe A. (59) ve Murat A'nın (56) cenazeleri, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mahalle mezarlığına götürülen çiftin cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ali A. (35) dün akşam ilçeye bağlı kırsal kesimde yer alan Güzeloluk Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi ve babasını av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Daha sonra kaçtığı Akdeniz Mahallesi'ndeki evde aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu teslim olmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:06 Kaynak: AA

Erdemli, Mersin, Güncel
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