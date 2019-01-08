Mersin'de Öldürülen Çiftin Cenazesi Toprağa Verildi
16 dakika önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde oğulları tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen çiftin cenazesi defnedildi.
Mersin
'in Erdemli
ilçesinde oğulları tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen çiftin cenazesi defnedildi. Güzeloluk
Mahallesi'nde dün öldürülen Menekşe A. (59) ve Murat A'nın (56) cenazeleri, yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Mahalle mezarlığına götürülen çiftin cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Ali A. (35) dün akşam ilçeye bağlı kırsal kesimde yer alan Güzeloluk Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi ve babasını av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü. Daha sonra kaçtığı Akdeniz
Mahallesi'ndeki evde aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu teslim olmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:06 Kaynak: AA
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