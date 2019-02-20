Son Dakika Haberleri: Mersin'de Ölü Sayısı 5'e Çıktı

Mersin'de Ölü Sayısı 5'e Çıktı

2 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Mersin'de Ölü Sayısı 5'e Çıktı, System.String[]
Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Tedavi altına alınan 22 yaralıdan 7'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde çilek tarlasında çalışan tarım işçilerini taşıyan Halil İbrahim Yıldız'ın kullandığı 33 KEE 22 plakalı midibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kaza yaptı. Kaza nedeniyle midibüs yan yattı. Kazada midibüste bulunan işçilerin bir kısmı yola savrulurken, bir kısmı da araç içinde sıkıştı. Olayın 112 Acil servis ekiplerine haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MERSİN-SİLİFKE KARAYOLU CAN PAZARINA DÖNDÜ

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yaralılara ilk olarak çevrede bulunan evlerdeki vatandaşlar yardım etti. 112 Acil servis ekiplerinin olay yerine ulaşmasıyla adeta zamanla yarışıldı. 112 ekipleri ilk olarak aciliyeti bulunan yaralılara müdahale etti. Müdahale edilen yaralılar Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yakınları vefat edenler ise müdahaleleri çaresizce izledi. Kazada yakınlarını kaybedenler cenazelerinin başında ağıt yaktı. Aracın sürücüsü Halil İbrahim Yıldız, aracın sağa çektiğini, yanında bulunan minibüse vurmamak için aracı kurtarayım derken yol kenarında bulunan istinat duvarına vurarak aracın yan yattığını söyledi. Kaza nedeniyle jandarma ve polis ekipleri yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Mersin Silifke Karayolu'nun Atayurt Mahallesi mevkisinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

(Murat Şengi/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:41 Kaynak: İHA

İşçi, Mersin, Güncel
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