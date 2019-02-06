Mersin'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

İçişleri Bakanlığı
tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Tarsus
, Erdemli
ve Gülnar
ilçelerinde etkinlik düzenlendi.
Tarsus'ta Atatürk Caddesi
ve eski adliye binası arasındaki kavşakta yapılan uygulamaya, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal
, İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal, Jandarma
Komutanı Binbaşı Burak Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri
Kılıç ve öğrenciler katıldı.
Ünal, yaptığı konuşmada, "Araç
sürücülerinin, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak işaret veya levhalarla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması, buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayaya ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi." dedi.
Erdemli ilçesinde de Kaymakam Avni Kula
, yoğun trafiğin olduğu caddelerdeki sürücülere, kampanyayla ilgili broşür dağıttı.
Gülnar ilçesinde de Kaymakam Mustafa Ayvat, düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı.
Sürücülere ve vatandaşlara, yaya güvenliği konusunda uyarılarda bulunan Ayvat, öğretmen ve öğrencilerle birlikte yaya geçitlerini kullandı.