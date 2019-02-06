Son Dakika Haberleri: Mersin'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Mersin'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

21 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Tarsus, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde etkinlik düzenlendi.

Mersin'de
İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Tarsus, Erdemli ve Gülnar ilçelerinde etkinlik düzenlendi.

Tarsus'ta Atatürk Caddesi ve eski adliye binası arasındaki kavşakta yapılan uygulamaya, Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal, Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve öğrenciler katıldı.

Ünal, yaptığı konuşmada, "Araç sürücülerinin, görevli veya trafik ışığı bulunmayan ancak işaret veya levhalarla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması, buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayaya ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale geldi." dedi.

Erdemli ilçesinde de Kaymakam Avni Kula, yoğun trafiğin olduğu caddelerdeki sürücülere, kampanyayla ilgili broşür dağıttı.

Gülnar ilçesinde de Kaymakam Mustafa Ayvat, düzenlenen farkındalık etkinliğine katıldı.

Sürücülere ve vatandaşlara, yaya güvenliği konusunda uyarılarda bulunan Ayvat, öğretmen ve öğrencilerle birlikte yaya geçitlerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:17 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Gülnar, Erdemli, Tarsus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da 4,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi, Şehirde Kısa Süreli Panik Yaşandı Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı

Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine Bir Tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Şiddetle Kınıyoruz Son Dakika! İstanbul Kartal'da 6 Katlı Bina Çöktü! 1 Kişinin Cesedine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 16:38:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]