Son Dakika Haberleri: Mersin'de, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Denildi

Mersin'de, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Denildi

52 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile ülke genelinde başlatılan 'Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası' kapsamında Mersin'de etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile ülke genelinde başlatılan 'Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası' kapsamında Mersin'de etkinlik düzenlendi. Kent merkezinde İsmet İnönü Bulvarı Ulu Cami Meydanı önündeki etkinliğe Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizan Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Sürücülere çeşitli broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte, yaya geçidinin bulunduğu kavşaklar, okul önleri gibi yerlerde geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğu vurgulandı.

Burada açıklama yapan Vali Su, Trafik kazalarında yaralanan veya hayatını kaybedenlerin yüzde 20'sini yaya olarak trafikte seyreden vatandaşlarımız oluşturuyor, yayalar zarar görüyor. Bir kavşakta trafik ışığı veya trafik görevlisi yoksa, o kavşakta, yaya geçidi olan yerde ve okullarımızın önlerinde geçiş hakkı yayalarımıza aittir. Bu kanuni bir zorunluluktur. Sürücülerin yayalarımızın bu hakkını korumalarını ve buna riayet etmelerini özellikle arzu ediyor, bir farkındalık oluşturmak istiyoruz dedi.

Açıklamasının ardından diğer protokol üyeleri ve öğrenciler ile birlikte yaya geçidinden geçiş yapan Vali Su, sürücüleri de yayaların üstünlüğü konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:56 Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Mersin, Güncel
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