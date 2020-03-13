Mersin'de opera ve bale etkinlikleri koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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Mersin'de opera ve bale etkinlikleri koronavirüs nedeniyle ertelendi

6 saat önce

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), etkinliklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla nisan ayı sonuna kadar erteledi.

Mersin'de opera ve bale etkinlikleri koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), etkinliklerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla nisan ayı sonuna kadar erteledi.

MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Vekili Serbülent Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarından itibaren tüm sanat etkinliklerinin koronavirüs önlemleri kapsamında ertelemesi kararının alındığını bildirdi.

Toplulukların bir arada yer aldığı alanların koronavirüs salgınına risk oluşturduğunun değerlendirildiğini ifade eden Biçer, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından tüm dünyada görülen koronavirüs nedeniyle nisan ayı sonuna kadar gerçekleştireceğimiz sanat etkinliklerimizin ertelenmesi yönünde karar alındı. Gelişmelere göre yeni sanat programımızı açıklayacağız." diye konuştu.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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