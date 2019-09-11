Son Dakika Haberleri: Mersin'de Optisyen ve Gözlükçüler Odası kuruldu
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Mersin'de Optisyen ve Gözlükçüler Odası kuruldu

1 saat önce

Türkiye genelinde 20 bölgede Optisyen-Gözlükçüler Odasının kuruluşuna dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 8. Bölge Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odası da kurularak faaliyetine başladı.

Mersin'de Optisyen ve Gözlükçüler Odası kuruldu, System.String[]

Türkiye genelinde 20 bölgede Optisyen-Gözlükçüler Odasının kuruluşuna dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 8. Bölge Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odası da kurularak faaliyetine başladı.


Odanın Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Mersin Şube Başkanlığını yürüten Serkan Yakan, optisyen ve gözlükçü müesseselerinin yaklaşık 40 yıllık hayali olan Türk Optisyen, Gözlükçüler Birlikleri ve Odası'nın kurulduğunu açıkladı.


Optisyen ve gözlükçülerin 40 yıllık hayali olan kurumsallaşmayı sonunda gerçekleştirdiklerini belirten Yakan, bu konuda dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin yoğun çabaları olduğunu hatırlattı. Yakan, "Gözlükçülük mesleğinin hasretle beklediği Türk Optisyen-Gözlükçüler odalarının kuruluşu Resmi Gazete'de yayımlandı. Biz de bu kapsamda 8. Bölge Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odasını kurarak faaliyetimize başladık. Süreç tamamlandıktan sonra, gözlükçüler birer sağlık sunucusu olarak kamu kurumu niteliğinde kurulmuş optisyen-gözlükçüler odalarının yönetiminde faaliyetlerine devam edecekler. Kamu niteliği statüsünde yer alan bu odaların, mesleğin gelişim sürecine büyük katkı sunacağına inanıyoruz. Yapacağımız çalışmalarla, okullarda ve ehliyet alımlarındaki göz taramalarını arttırarak trafik kazalarının daha aza indirilmesi, öğrencilerin eğitim içerisinde daha fazla yer almasını sağlamak gibi bir takım faaliyetlerde bulunmayı amaçlıyoruz" dedi. - MERSİN

Türkiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
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