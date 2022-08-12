MERSİN'DE ASAYİŞ OPERASYONU - Son Dakika
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MERSİN'DE ASAYİŞ OPERASYONU

12.08.2022 11:07

MERSİN'de organize olarak suç işledikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de organize olarak suç işledikleri belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. ve R.Ş. tutuklandı, K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, organize olarak suç işledikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda şüpheliler D.Y., R.Ş. ve K.K. yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile 4 şarjör ve 55 fişek ele geçirildi. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. ve R.Ş. tutuklandı, K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERSİN'DE ASAYİŞ OPERASYONU - Son Dakika

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