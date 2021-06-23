Mersin'de organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışma kapsamında yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, teknik ve fiziki takip sonucu yağma, silahlı tehdit, tefecilik ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 161 adet mermi, 5 adet av tüfeği kartuşu, 19 gr esrar, 24 adet kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 kelepçe, 1 laptop ve 24 bin lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN