ORMANDA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
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ORMANDA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

02.09.2022 10:29

MERSİN'de orman içerisinde Hint keneviri yetiştirip, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı.

MERSİN'de orman içerisinde Hint keneviri yetiştirip, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde 2 şüphelinin orman arazisine Hint keneviri ekerek uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyene ekipler, kaçmaya çalışan şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve ormanlık alanda yapılan aramada 5 kilo 823 gram kubar esrar, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.(DHA)

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Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ORMANDA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ORMANDA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
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