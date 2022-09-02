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Merkez Toroslar ilçesine bağlı Kurudere Mahallesi'nde 2 şüphelinin orman arazisine Hint keneviri ekerek uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyene ekipler, kaçmaya çalışan şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve ormanlık alanda yapılan aramada 5 kilo 823 gram kubar esrar, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ORMANDA HİNT KENEVİRİ YETİŞTİREN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

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