Son Dakika Haberleri: Mersin'de Orman Köylülerine 2018'de Yaklaşık 5 Milyon Lira Orköy Kredisi Verildi

Mersin'de Orman Köylülerine 2018'de Yaklaşık 5 Milyon Lira Orköy Kredisi Verildi

46 dakika önce

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2018 yılında süt koyunculuğu, süt sığırcılığı, fenni arıcılık, seracılık (muz) ve kooperatiflere iş makinesi destekleri kapsamında 162 aile ve 2 kooperatife toplam 4 milyon 835 bin 330 TL ORKÖY kredisi verdi.

Mersin'de Orman Köylülerine 2018'de Yaklaşık 5 Milyon Lira Orköy Kredisi Verildi, System.String[]
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2018 yılında süt koyunculuğu, süt sığırcılığı, fenni arıcılık, seracılık (muz) ve kooperatiflere iş makinesi destekleri kapsamında 162 aile ve 2 kooperatife toplam 4 milyon 835 bin 330 TL ORKÖY kredisi verdi.

Silifke İlçesi S.S. Çamlıbel Tarımsal kalkınma kooperatifi ile Gülnar İlçesi S.S. Köseçobanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ORKÖY kredi desteği ile verilen iş makinelerinin anahtar teslimi töreni yapıldı. Silifke ve Gülnar ilçelerinde gerçekleştirilen törenlerde konuşan Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, 2018 yılında 2 kooperatife iş makinesi alımı için toplam 986 bin 330 TL ORKÖY kredi desteği sağlandığını, bunun 197 bin 266 TL'sinin hibe olarak verildiğini söyledi. Yılmaz, "Tüm ormancılık faaliyetlerimiz gibi ORKÖY çalışmalarımız ile orman köylülerimizi yerinde kalkındırmayı amaçlıyoruz. Orman köylülerimizle hasım değil, hısım olma ilkesinden yola çıkarak, kurum olarak kırsal kalkınmanın lokomotifi olmayı sürdürüyoruz. 2019 yılında da ülkemizin gelişmesi için üretmeye, yatırım yapmaya devam edeceğiz ve her türlü ormancılık faaliyetlerimiz artarak devam edecek" dedi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:47 Kaynak: İHA

Mersin, Güncel
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