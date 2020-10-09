Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangınında iki hektarlık alan zarar gördü.
Kulak Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Vatandaşların da destek verdiği müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
- Kaynak: AA
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