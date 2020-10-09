Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlk belirlemelere göre yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Vatandaşların da destek verdiği müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Kulak Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangınında iki hektarlık alan zarar gördü.

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