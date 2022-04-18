Mersin'de orman yangını - Son Dakika
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Mersin'de orman yangını

18.04.2022 12:27
Mersin'de orman yangını

Mersin'de gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Mersin'de gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Silifke ve Gülnar ilçesi arasında Büyükeceli bölgesinde Dedeler köyü yakınlarında ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden yöre sakinlerinin bildirmesi üzerine bölgeye en yakın olan Gülnar Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kuvvetli rüzgarla yayılmaya başlayan yangına, kısa sürede arazözlerle ulaşan ekipler müdahale etti. Ekiplerin bir saate yakın mücadele ederek kontrol altına aldığı yangın söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması yaptığı ve yangının tekrar çıkmasını engellediği de bildirildi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MERSİN

Mersin'de orman yangını
Mersin'de orman yangını
Mersin'de orman yangını

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Son dakika gündem: Anamur'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem: Anamur'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Büyükeceli, Yangın, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de orman yangını - Son Dakika


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