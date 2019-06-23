Son Dakika Haberleri: Mersin'de orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de orman yangını

1 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, 2 helikopter ve 10 arazözle müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Mersin'de orman yangını, System.String[]
Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, 2 helikopter ve 10 arazözle müdahale edilerek kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi kırsalındaki ormandan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 2 helikopter, 10 arazöz ve 6 su tankıyla alevlere müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.
Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına kısa sürede müdahale ettiğini söyledi.
Yangında çok sayıda ekibin yanı sıra 50 orman işçisinin de görev aldığını ifade eden "Can ve mal kaybımız yok ve yangın kontrol altında. Yangın sırasında yaklaşık 5 dönümlük bir ormanlık alanda hasar oluştu. Ekiplerimizin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:36 Kaynak: AA
Tekmen, Bozyazı, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu: Oylarını kullanıp yollara düştüler Oyunu kullanan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan basın mensuplarına jest Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun "Mührü göstermeyeceğiz" diyaloğu gülüşmelere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 17:40:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]