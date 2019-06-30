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Mersin'de orman yangını

46 dakika önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 3 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 3 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Derebaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli poyrazın da etkisiyle yayıldı. Durumdan haberdar olan Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

12 arazöz, 5 su tankı, 5 teknik eleman, 50 yangın söndürme işçisi ve mahalle sakinlerinin müdahale ettiği yangın, gün ağarırken kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, 3 hektar kızılçam ormanı ile bölgedeki bazı seraların zarar gördüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 02:25 Kaynak: İHA
Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa
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