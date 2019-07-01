Mersin'de orman yangını
1 saat önce
Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:23 Kaynak: AA
'in Silifke
ilçesinde orman yangını çıktı.
Alınan bilgiye göre, Silifke ilçesi Değirmendere
mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ormanlık alanda dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler 2 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale ediyor.
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