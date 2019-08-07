Mersin'de orman yangını
2 saat önce
Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:20 Kaynak: İHA
'in Gülnar
ilçesinde orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ulupınar
Mahallesi içinde bulunan bahçelerin birinde yangın çıktı. Bir süre sonra büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter yangına havadan, karadan da 18 arazöz, su tankları ve orman işçileri müdahalede bulunuyor. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışırken, sivil vatandaşlar da bölgeden uzaklaştırılıyor.
(İHA)
Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu AVM'deki kahvaltıdan zehirlenen 10 kişi hastanelik oldu CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki