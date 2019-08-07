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Mersin'de orman yangını

1 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.

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Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.
İlçe kırsalındaki mahallelerden Ulupınar'daki bir arazide çıkan yangın, çevredeki kızılçam ormanına sıçradı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda orman işçisi ile 21 arazöz, 3 su tankı, bir dozer ve 5 helikopter bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kontrol altına alınan yangının söndürüldüğünü, bazı noktalarda soğutma çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
Yangının çıkış nedeninin, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağını kaydeden Yılmaz, 1 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.
Öte yandan, yangın nedeniyle jandarma kontrolünde evlerinden çıkan bazı mahalle sakinlerinin soğutma çalışmalarının ardından evlerine döneceği bildirildi.
Ulupınar, Gülnar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:33 Kaynak: AA
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