Mersin'de orman yangını

Mersin
'in Gülnar
ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördü.
İlçe kırsalındaki mahallelerden Ulupınar
'daki bir arazide çıkan yangın, çevredeki kızılçam ormanına sıçradı.
İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda orman işçisi ile 21 arazöz, 3 su tankı, bir dozer ve 5 helikopter bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kontrol altına alınan yangının söndürüldüğünü, bazı noktalarda soğutma çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
Yangının çıkış nedeninin, yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağını kaydeden Yılmaz, 1 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.
Öte yandan, yangın nedeniyle jandarma kontrolünde evlerinden çıkan bazı mahalle sakinlerinin soğutma çalışmalarının ardından evlerine döneceği bildirildi.