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Mersin'de orman yangını

48 dakika önce

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 15 hektarlık kızılçam ormanında zarar oluştu.

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Mersin'in Bozyazı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 15 hektarlık kızılçam ormanında zarar oluştu.
İlçenin yüksek rakımdaki Tekmen bölgesindeki ormanda, gece saatlerinde yangın çıktı.
İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda orman işçisi ile 20 arazöz ve 3 su tankı bölgeye yönlendirildi.
Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin sarp kayalıklardan oluşması ve havanın karanlık olmasından dolayı sadece karadan müdahale edildiğini söyledi.
Sabahın ilk ışıklarıyla alevlere helikopterlerle müdahale edildiğini kaydeden Yılmaz, "Yangın, ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. İlk incelemelerde yaklaşık 15 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğünü tespit ettik. Yangının çıkış nedeni detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak." dedi.
Yılmaz, bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekledi.
Bozyazı, Tekmen, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:08 Kaynak: AA
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