Mersin'de orman yangını
38 dakika önce
MERSİN'in Bozyazı ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:14 Kaynak: DHA
MERSİN'in Bozyazı
ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Tekmen
Mahallesi'nde Gökçevlik olarak bilinen bölgedeki kızılçam ormanı ve makilik alanda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbarı üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda personel sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, 2 hektarlık orman arazisinin yandığı bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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