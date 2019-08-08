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Mersin'de orman yangını

31 dakika önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Mersin'in Gülnar ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kuskan Mahallesi'ne bağlı Bademcik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel ile 4 arazöz, 2 su tankı ve yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.
Yangının büyümesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri de sevk edildi.
Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kuskan, Gülnar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:50 Kaynak: AA
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