Son Dakika Haberleri: Mersin'de orman yangını
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Mersin'de orman yangını

42 dakika önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Gözce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel ile 4 arazöz, 2 su tankı ve yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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