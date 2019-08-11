Mersin'de orman yangını
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:00 Kaynak: AA
İlçeye bağlı Gözce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel ile 4 arazöz, 2 su tankı ve yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.
Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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