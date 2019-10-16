Son Dakika Haberleri: Mersin'de orman yangını
Son Dakika Güncel Mersin'de orman yangını

Mersin'de orman yangını

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mersin'de orman yangını, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gücüş Mahallesi Şaar Koruklar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı yangın başladı.

Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Alevlere 10 arazöz ve 3 su tankı ile müdahale eden ekiplere mahalle sakinleri de destek verdi.


Erdemli Kaymakamı Avni Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alındığını belirten Kula, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ancak dumandan etkilenenlere sağlık ekiplerince müdahale edildiğini bildirdi.


Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü ise kontrol altına alınan yangına rüzgar nedeniyle müdahalede zorlandıklarını kaydetti.

15 hektar kızılçam ve makilik alanda zarara yol açan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den çok konuşulacak sakal esprisi: Bir hafta da sakalımı konuşsunlar
Amerika'daki araştırmalar Trump'ın yeniden başkan seçileceğini gösteriyor İmamoğlu'ndan Taksim Meydanı açıklaması: 2020 yazında düzenleme çalışmaları başlayacak 144 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşım 6 saate inecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:26:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]