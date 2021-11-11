Mersin'de orman yangını: 75 hektar ormanlık alan ile 25 dönüm sera yandı - Son Dakika

Belki de ilk kez! Son seçim anketinde iki ittifak arasındaki fark 5 puanı geçti

Mersin'de orman yangını: 75 hektar ormanlık alan ile 25 dönüm sera yandı

MERSİN - Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını tamamen kontrol altına alındı, 75 hektar ormanlık alan ile 25 dönüm sera zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bozyazı ilçesi Gözce Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bölgesine 7 helikopter, 1 uçak ile 20 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın bölgedeki kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekeli Mahallesi'ne kadar yayıldı. 9 saatlik havadan ve karadan mücadele sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde yapılan ilk tespite göre yaklaşık 75 hektarlık orman ile 25 dönüm seralık alan zarar gördü.

Sabah 6.30, 7 gibi yangının çıktığını anımsayan Gözce Mahallesi Muhtarı Baran Aksoy," 75 dönüm ormanlık alan ile 25 dönüm sera yandı. Şuanda yangın tamamen kontrol altına alındı. Devletimize ve görev alan herkese çok teşekkür ederiz. Müdahale zamanında ve yerinde oldu" dedi.

Yangının sabah çıktığını anımsatan Tekeli Mahallesi Muhtarı Süleyman Fidan,"Yangın ekiplerimiz anında müdahale ettiler. 7 helikopter bölgemize çalıştı. 25 dönüm civarına sera, 75 hektar civarında ise arazi yandı. Şuanda kontrol altına alındı Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.