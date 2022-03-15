Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını

15.03.2022 12:26

Son dakika haberler... Mersin'de orman yangını Yangın büyümeden kontrol altına alındı İlk belirlemelere göre yaklaşık 17,5 dönüm alan zarar gördü Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatları orman yangınına neden oldu.

Mersin'de orman yangını

Yangın büyümeden kontrol altına alındı

İlk belirlemelere göre yaklaşık 17,5 dönüm alan zarar gördü

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle enerji nakil hatları orman yangınına neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 17,5 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi.

Yangın, ilçeye bağlı Uçarı ve Kızılaliler mahalleleri arasında fırtına nedeniyle enerji nakil hatları orman yangınına neden oldu. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin, çevre mahalle muhtarları ve vatandaşların desteğiyle zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 17,5 dönüm alan zarar gördü.

Yöre sakinlerinin kısa süreli panik yaşadığı yangınla ilgili gerekli tedbirlerin alındığı soğutma çalışması yapıldığı kaydedildi. Öte yandan yangında birçok ağaçla bazı hayvanların telef olduğu belirtildi.

Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını
Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Mersin'de orman yangını - Son Dakika


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