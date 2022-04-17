Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

17.04.2022 15:12
Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Mersin'in Anamur ilçesinde enerji nakil hattından dolayı çıkan orman yangını duyarlı vatandaşların desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Mersin'in Anamur ilçesinde enerji nakil hattından dolayı çıkan orman yangını duyarlı vatandaşların desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uçarı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda enerji nakil hattından kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu orman müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardıma koştu. Bölgeye giden ekipler ve duyarlı vatandaşların desteğiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü
Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü

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Yangın, Enerji, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de orman yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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