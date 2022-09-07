Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale için ekipler harekete geçti - Son Dakika
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Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale için ekipler harekete geçti

07.09.2022 08:47

Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale için ekipler harekete geçti Mersin'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü, karadan ve havadan müdahale için ekiplerin seferber edildiği bildirildi.

Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale için ekipler harekete geçti

MERSİN - Mersin'de çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile büyüdü, karadan ve havadan müdahale için ekiplerin seferber edildiği bildirildi.

Yangın, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Karadere mevkiinde ormanlık alanda meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Haber verilmesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazözlü çok sayıda ekip karadan müdahaleye geçerken, havadan müdahale için ise 1 uçak ile 3 helikopterin görevlendirildiği bildirildi.

Mersin- Antalya D400 karayolundan da görülen yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale için ekipler harekete geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale için ekipler harekete geçti - Son Dakika
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