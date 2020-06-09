Mersin'de orman yangını tatbikatı - Son Dakika

Mersin'de, yangın sezonu öncesinde geniş katılımlı tatbikat yapıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuyuluk Orman işletme Müdürlüğü'ndeki ormanlık alanda personellere eğitim verildi.

Eğitimin ardından yapılan "dumansız" tatbikatta, personeller arazözler ve ekipmanlarla temsili yangına müdahale etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, eğitimlerin eksikliklerin görülmesi ve ekiplerin sezona daha iyi hazırlanması açısından önemli olduğunu belirtti.

Yangınla mücadelede tecrübenin önemine işaret eden Akduman, "Yangınla mücadele sürecinde zafiyete düşmemek açısından sahip olduğumuz imkan ve deneyimi kullanabilmek çok önemli." ifadesini kullandı.