Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi Topaşır mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye karadan ulaşımın zor olmasından dolayı ekipler zorluk çekiyor. Yangına havadan helikopterlerle müdahale devam ederken, karadan da ekipler yangına ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA

Arslanköy, Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

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