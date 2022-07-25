Mersin'de orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
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Mersin'de orman yangınına müdahale sürüyor

25.07.2022 11:04
Mersin'de orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi Topaşır mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edilirken, bölgeye karadan ulaşımın zor olmasından dolayı ekipler zorluk çekiyor. Yangına havadan helikopterlerle müdahale devam ederken, karadan da ekipler yangına ulaşmaya çalışıyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Arslanköy, Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de orman yangınına müdahale sürüyor - Son Dakika
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