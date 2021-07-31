Orman yangınında görevli itfaiye ile kamyon çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde, orman yangınında görevli itfaiye aracı ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 itfaiye personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Dölek'in idaresindeki Büyükşehir Belediyesinin 33 KE 891 plakalı itfaiye aracı, Yeşilovacık Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 20 ADM 299 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada itfaiye sürücü ile yanındaki Mehmet Kara, yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan itfaiye personellerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Silifke'de 29 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.