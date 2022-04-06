Mersin'de orman yangınından etkilenen alanlara 350 bin fidan dikildi - Son Dakika
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Mersin'de orman yangınından etkilenen alanlara 350 bin fidan dikildi

06.04.2022 14:48
Mersin'de orman yangınından etkilenen alanlara 350 bin fidan dikildi

Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanlarda 350 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Mersin'in Silifke ilçesinde, geçen yıl orman yangınlarında zarar gören alanlarda 350 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede geçen yıl çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Yangından etkilenen 3 bin hektarlık alanda, yaklaşık 8 ay süren çalışmaların ardından yapılan toprak işleme ve enkaz temizliği tamamlandı.

Yanan alanlarda, 21 bini kızılçam olmak üzere 200 bin fidan toprakla buluşturuldu. Yerleşim bölgelerine yakın alanlara da yöre koşullarına uygun olarak gelir getirici 90 bin keçiboynuzu, 10 bin zakkum, 6 bin badem, 34 bin servi ve 10 bin fıstıkçamı fidanı dikildi.

Öte yandan, bölgeye 12 ton kızılçam tohumu ile farklı türlerden yaklaşık 200 milyon tohum da atıldı.

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Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de orman yangınından etkilenen alanlara 350 bin fidan dikildi - Son Dakika


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