Mersin'de "Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri" tamamlandı - Son Dakika

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce düzenlenen "Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri" tamamlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, eğitimlere işletme müdürleri, şefler, teknik elemanlar, orman muhafaza memurları ve gönüllüler katıldı.

Eğitimlerin ilk bölümünde yangın öncesinde yapılması gereken konulara değildi.

İkinci bölümde ise yangın esnasında ve sonrasındaki konular hakkında bilgi verildi.