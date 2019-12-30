Mersin'de orman yol ağ planları yenileniyor - Son Dakika

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2020 yılı için programda yer alan 16 yeni yol için çalışmalara başladı.



Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, ormanların çok yönlü fonksiyonel faydalarının hizmete sunulmasına yönelik dere, yamaç, bağlantı yolları gibi birçok ana ve tali yolun yapımı işinin 'orman yolları ağ planları' dahilinde yapıldığını söyledi. Bu kapsamda sayısal arazi modeli, coğrafi bilgi sistemi ve orman yolları planlanması yapımı ve bakımı tebliği dikkate alınarak, 8 orman işletme müdürlüğüne bağlı 66 orman işletme şefliğinde 2019 yılına kadar 40 orman yolu ağ planlarının yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirten Akduman, "2019 yılı başında 3 adet yol ağ planı için ihale yapılmıştır. Yıl içerisinde 22 adet yeni işletme şefliği kurulmuştur. 3 adet yol ağ planı ödeneği ile sonradan alınan 2 adet programla 5 adet işletme şefliğinin planlaması gerçekleştirilmiştir. Yeni kurulan 22 adet işletme şeflik dolayısıyla 43 adet yol ağ planı yenilenmesin gerekiyor. 2020 yılında 16, 2021 yılında 15, 2022 yılında da 12 adet yapılarak bitirilmesi hedefleniyor. 2020 yılı için programda yer alan 16 yol ağ planının yapımı için hazırlıklara başlandı" dedi. - MERSİN