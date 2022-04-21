Mersin'de ormanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de ormanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi yaralandı

21.04.2022 13:06
Mersin'de ormanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi yaralandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi yaralandı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi yaralandı.

Geçen yıl ilçede meydana gelen orman yangınlarından etkilenen Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki alanda yürütülen çalışmalarda görevli Hasan Ağırtaş'ın (31) kestiği ağaç üzerine devrildi.

Ağırtaş'ın ağacın altında kaldığını gören diğer işçiler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, arazinin engebeli olması nedeniyle yaralı Ağırtaş'ı sedyeyle bulunduğu yerden çıkarıp ambulansa taşıdı.

Ağırtaş, ambulansla Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'de ormanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi yaralandı
Mersin'de ormanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi yaralandı

YORUMLAR
500
Son dakika! Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Son dakika! Pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Başkan Gültak: 'Hızımızı kesmek isteyenler var, kesemeyecekler' Başkan Gültak: 'Hızımızı kesmek isteyenler var, kesemeyecekler'

Mersin, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de ormanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:16 İçişleri Bakanlığı açıkladı: Metropollerde bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı terörist yakalandı
13:13 Bu sefer de sutyenle: Merve Boluğur ceketinin düğmelerini açtı ve sutyeniyle objektife gülümsedi
13:08 İki pitbullun saldırısından arabanın üstüne çıkarak kurtulabildi
12:56 'Troll' tartışmasında 'Cumhur Frankfurt' özür diledi! TBMM Başkanı Şentop "Haddini bil" demişti
12:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu "Eşimden haber geldi" diyerek sosyal medyadan duyurdu: Elektriğimizi kesmişler
12:34 Fenerbahçe anlaşma masasından jet hızında kalktı! Kasımpaşa'nın, Eren Elmalı için biçtiği bedel dudak uçuklattı!
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti: İptal istemi esastan görüşülecek
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 13:26:10. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de ormanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement