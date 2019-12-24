Mersin'de ormanlık alanda ağaçların kesilmesine ilişkin bir şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de ormanlık alanda ağaçların kesilmesine ilişkin bir şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Mersin'de ormanlık alanda ağaçların kesilmesine ilişkin bir şüpheli hakkında işlem yapıldı

6 saat önce

Mersin'in Mezitli ilçesinde 74 bin metrekarelik ormanlık alanda ağaçların kesilmesine ilişkin bir şüpheli hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Mersin'de ormanlık alanda ağaçların kesilmesine ilişkin bir şüpheli hakkında işlem yapıldı, System.String[]

Mersin'in Mezitli ilçesinde 74 bin metrekarelik ormanlık alanda ağaçların kesilmesine ilişkin bir şüpheli hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan ihbar üzerine orman muhafaza memurlarının olay yerine intikal ederek bölgede inceleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İncelemede 74 bin metrekare ormanlık alanda ağaçların diplerinden kesilerek yerinde bırakıldığı görülmüştür. Diplerinden kesilen ağaçlarla ilgili şüpheli M.Ş'ye suç tutanağı tanzim edilmiştir. Sahadaki kesilen ağaçların nakli Kuyuluk orman deposuna yapılacaktır. Saha işletme müdürlüğümüze ait makinalarla sürülerek fıstık çamı, harnup ve kızılçam fidanları dikilecek ve kenarı dikenli tel ihatası ile çevrilecektir. Sahada kaçak kesilen ağaçların sayısı ve çap ölçümleri devam etmektedir."

Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi
Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti Freni boşalan tır beş aracı biçti Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri
17:30 "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülü sahibi Gürsoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:26 Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu'ndan büyük başarı - Son Dakika
17:26 CHP Eski Genel Başkanı Hikmet Çetin Açıklaması - Son Dakika
17:26 Kooperatif vadeli ve faizsiz yem satışı yapıyor - Son Dakika
17:25 KAYÜ öğrencilerinden Başkan Cabbar'a ziyaret - Son Dakika
17:10 Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi - Son Dakika
16:56 Son dakika: AYM, Kanal İstanbul yap-işlet-devret modeli için istenen iptal düzenlemesini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 17:34:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de ormanlık alanda ağaçların kesilmesine ilişkin bir şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]